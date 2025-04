Shaila Gatta torna in video e ammette di non sentirsi bene: “Vulnerabile”

Ieri sera, Shaila Gatta ha condiviso un messaggio sul suo gruppo Instagram, esprimendo la necessità di moderare le parole e i giudizi nei suoi confronti, poiché sta affrontando un momento difficile. Ha rivelato di essere dimagrita, mostrando una foto con un peso di 51 kg, rispetto ai 56 kg durante la sua partecipazione al Grande Fratello. Queste parole riflettono la sua fragilità, dichiarando: “Ho perso dei kg, ma anche pezzi di me in questo periodo”.

A una settimana dalla finale del reality, Shaila ha pubblicato un video sui suoi social, parlando di vulnerabilità e di come non voglia mascherare le sue emozioni. Ha descritto il suo stato attuale, sottolineando che il lavoro le fornisce supporto, ma che allo stesso tempo sta affrontando momenti difficili, come dimostrano le occhiaie sul suo viso. Afferma che la vera forza sta anche nell’essere vulnerabili e non nell’apparire sempre forti.

Tuttavia, nonostante i messaggi di affetto ricevuti dai suoi follower, Shaila ha dovuto affrontare anche molte critiche e attacchi. Commenti al vetriolo sono giunti da alcune ex sostenitrici, ora schierate dalla parte di Lorenzo, incolpando Shaila per la fine della loro relazione. I social, come TikTok e Twitter, sono pieni di frasi denigratorie nei suoi confronti, come: “Guardatela come fa la vittima”.

Molti si sono detti dispiaciuti per la sua situazione, sottolineando che nessuno merita di vivere tali momenti di solitudine e dolore, e augurando a Shaila di potersi riprendere presto.