Shaila Gatta spiega a un fan perché ha lasciato Lorenzo Spolverato: il messaggio privato

Recentemente, Daniele Dal Moro ha contattato privatamente Shaila Gatta per chiedere chiarimenti sulla sua separazione da Lorenzo Spolverato. Shaila ha fornito una risposta dettagliata, esprimendo il desiderio che le sue parole venissero pubblicate online. Nel suo messaggio, ha spiegato che la decisione di lasciare Lorenzo non è stata influenzata dall’opinione pubblica o dai fan, ma è stata una scelta personale, maturata al di fuori della relazione. Shaila ha sottolineato di aver scelto con la propria testa, dopo aver acquisito lucidità. Ha affermato di essere consapevole di ciò che ha vissuto e ha trovato ridicolo l’idea che potesse farsi influenzare dai fan, evidenziando i sacrifici fatti per il loro amore, compresa l’opposizione della famiglia.

Shaila ha proseguito il suo messaggio enfatizzando l’importanza di volersi bene prima di tutto e di tutti, affermando che finalmente ha scelto se stessa. Ha riconosciuto di aver appreso una lezione significativa dalla relazione e si è ASD apprezzata per aver preso una decisione per il proprio benessere. Nonostante il suo pensiero sia chiaro e razionale, suscita qualche perplessità il fatto che abbia notato dinamiche tossiche solo dopo la rottura, un’osservazione condivisa anche da altri, compresi i compagni di avventura nel programma. A questo punto, la sua esperienza serve da importante lezione per il futuro e segna un passo decisivo verso la cura di sé.