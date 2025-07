Shaila Gatta smentisce rumors: ecco la verità sui flirt

Shaila Gatta, ex protagonista del Grande Fratello, ha deciso di rompere il silenzio riguardo ai numerosi rumors che circolano sulla sua vita sentimentale. Dopo la fine della sua turbolenta relazione con Lorenzo Spolverato, conosciuto nel reality di Canale 5, l’ex velina è tornata single e ha scelto di dedicarsi a se stessa.

In un recente sfogo sui social, Shaila ha espresso la sua frustrazione per le incessanti voci che la collegano a svariati flirt. Nonostante le speculazioni, ha confermato di essere concentrata sulla sua carriera e su nuovi progetti, come il lancio di una linea di prodotti per la cura della pelle e un possibile ritorno in TV, magari nel programma Amici di Maria De Filippi.

Dopo la separazione da Lorenzo, la coppia ha discusso apertamente del futuro e hanno concordato che non era il caso di riprendere un rapporto già complicato. Pur se molti fan speravano in un riavvicinamento, entrambi hanno deciso di continuare le proprie strade separatamente.

Tuttavia, le voci non accennano a fermarsi. Recentemente, un fan ha insinuato che avesse iniziato una relazione con Michael Folorunsho, giocatore del Napoli. La reazione di Shaila non si è fatta attendere e con un pizzico di ironia ha commentato la situazione, mettendo in chiaro che le attribuzioni di flirt continuano a moltiplicarsi: “In una settimana ne avrò cambiati almeno sei. In un mese 24. Meno male che mi avvertono, altrimenti perdo il conto”, ha dichiarato.