Shaila Gatta si sfoga: “Ecco perché ho perso contro Zeudi”

Ieri sera al Grande Fratello, Zeudi Di Palma ha superato Shaila Gatta nel televoto per il terzo posto da finalista, ottenendo il 49% dei voti contro il 22% dell’amica. Dopo la puntata, Shaila ha avuto un confronto con Lorenzo Spolverato, esprimendo la sua delusione per la sconfitta e affermando che Zeudi sarà la vincitrice di quest’edizione. Ha analizzato le ragioni della sua perdita, parlando di una divisione sociologica tra i concorrenti: i “bianchi”, i “grigi” e i “neri” e ha espresso il suo pensiero sul suo percorso.

Shaila ha dichiarato: “Questo è un premio per dire ‘calmati’, ma evidentemente il mio percorso è diverso”. Si è definita sportiva e ha detto di non arrendersi, affermando di meritare il posto da finalista. Ha condiviso le sue riflessioni sul perché non sia il suo momento, sottolineando che il suo carattere forte e la sua personalità istintiva potrebbero aver influito sulla percezione degli altri. Ha spiegato di sentirsi isolata, subendo giudizi e critiche in sei mesi di permanenza nella casa.

Shaila ha quindi parlato di come il coraggio di esporsi comporti rischi e concluso con l’idea che, nonostante la sconfitta, non si sente meno o squalificata. È fiduciosa del suo valore e dell’importanza del suo percorso, affermando il diritto a essere riconosciuta. Alcuni sostengono che Zeudi abbia un ampio seguito, rafforzando la sua posizione nei confronti del pubblico.