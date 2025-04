Shaila Gatta rivela se ha sentito Lorenzo: “Tornare insieme?”

Sei mesi di alti e bassi hanno caratterizzato la relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ma dopo l’eliminazione dal Grande Fratello, Shaila ha preso una decisione cruciale. Durante la finale del reality, è tornata nella casa e ha lasciato Lorenzo, rendendosi conto della natura tossica del loro rapporto. La settimana lontano da lui le ha permesso di riflettere sulla relazione, che definisce narcisistica e manipolativa. Inoltre, Shaila è diventata bersaglio di attacchi da parte dei fan della coppia, che l’hanno accusata di ferire Lorenzo, ma lei sostiene di aver solo spezzato un legame malsano.

In un’intervista a Chi, Shaila ha affermato di non aver più sentito Lorenzo dopo la finale, confermando i suoi dubbi sui sentimenti del ragazzo. Non prova rammarico per questa mancanza di contatto, considerandola un’ulteriore prova di un amore non reale. Ha rivelato di aver creduto che il suo amore potesse cambiare Lorenzo, ma ora è consapevole che certe persone non cambiano mai. Ha anche confrontato la sua relazione passata con Lorenzo con una più sana esperienza vissuta con Javier, riconoscendo che la sua attrazione per Lorenzo risiedeva in ferite emotive non risolte.

Shaila conclude affermando che la sua esperienza nel GF sarebbe stata più spensierata senza la relazione problematica. Riconosce di aver appreso una lezione importante e ora sa che l’amore di Lorenzo non era quello giusto per lei.