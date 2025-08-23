Shaila Gatta pronta per il trono di Uomini e Donne?

La nuova stagione di Uomini e Donne si avvicina e le anticipazioni sui tronisti iniziano a circolare. Dopo la conferma di Flavio Ubirti, si fa sempre più insistente la voce su Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia e ballerina, che potrebbe essere la nuova tronista del programma di Maria De Filippi.

Il gossip è stato lanciato dal profilo Instagram “Vicolo delle News”, che ha condiviso una segnalazione dettagliata di un utente. “Oggi è arrivata la troupe di Uomini e Donne”, ha scritto, aggiungendo che Shaila si trovava in Toscana per la registrazione di un video di presentazione, accompagnata da una sua amica e una signora più grande.

Questa coincidenza arriva a pochi giorni dall’inizio delle registrazioni ufficiali, e l’idea che Shaila possa sedere sulla poltrona rossa non sembra essere infondata. Amedeo Venza aveva già suggerito che una ex gieffina fosse in lizza per il nuovo ciclo di episodi, e tutti gli indizi conducono verso di lei. Se confermata, la sua partecipazione permetterebbe a Shaila di mostrarsi in un nuovo contesto, differente da quello televisivo a cui i fan sono abituati.

Nata ad Aversa, Shaila ha iniziato a danzare in giovane età, raggiungendo il successo grazie al talent Amici. Ha continuato a lavorare in vari programmi, tra cui Ciao Darwin e Striscia la Notizia. La recente esperienza al Grande Fratello ha mostrato un lato più vulnerabile e introspettivo della sua personalità, legato a una rottura significativa e a un percorso di crescita personale.

Sebbene non ci siano conferme ufficiali, il video registrato in Toscana, unito ai recenti rumors, avvicina Shaila alla poltrona di Uomini e Donne, promettendo sorprese e nuove emozioni per i fan.