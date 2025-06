Shaila Gatta: il nuovo volto dei casting del Grande Fratello

Shaila Gatta, ex concorrente del Grande Fratello, si prepara a un nuovo ruolo legato al famoso reality show. Dopo la sua partecipazione recente, la giovane ha accettato di sponsorizzare i casting per la prossima edizione del programma, che tornerà in onda su Canale 5 a partire da metà settembre.

Nota per la sua vivace personalità e per la complicata relazione con Lorenzo Spolverato, vissuta all’interno della Casa, Shaila ha attirato l’attenzione del pubblico sia per il suo carisma sia per le sue scelte personali. Durante la finale, ha deciso di terminare la sua liaison con Lorenzo, esprimendo la consapevolezza che il loro rapporto fosse tossico, il che ha suscitato diverse reazioni da parte dei fan.

Nel suo nuovo incarico, Shaila si è mostrata entusiasta sui social, invitando chiunque fosse interessato a partecipare ai casting a iscriversi. In un video, ha esortato i potenziali candidati a considerare l’esperienza come un’opportunità unica, sottolineando l’importanza di non lasciarsi sfuggire questa occasione.

I casting sono stati avviati poche settimane fa con l’obiettivo di attrarre nuovi concorrenti per una stagione che festeggerà i 25 anni del programma. Già lo scorso anno, un’altra figura storica del GF, Giuseppe Garibaldi, aveva avuto un ruolo simile. Le anticipazioni indicano che la nuova edizione potrebbe includere sorprese come la presenza di ex concorrenti di rilievo.

