Shaila Gatta contro le Fake News: Riflessioni e Dissing

Shaila Gatta, ex protagonista del Grande Fratello, è al centro di polemiche legate ad attacchi ricevuti dalle fan denominate “Shailenze”. Accusata di aver abbandonato Lorenzo per perseguire il proprio sogno, la ballerina ha denunciato la diffusione di fotomontaggi contro di lei, realizzati con l’ausilio di intelligenza artificiale e profili falsi. In risposta, ha pubblicato un dissing in dialetto napoletano, promettendo azioni legali nei confronti degli autori.

Shaila ha espresso il suo malcontento verso il clima di odio che percepisce in Italia, criticando come le donne vengano ancora giudicate per le loro scelte e il loro aspetto, paragonando questa situazione a una gogna pubblica. Ha esortato le critiche a riflettere sulla loro durezza e ha sottolineato che possono avere la propria vita senza dover condannare il percorso degli altri.

In un successivo intervento, la ballerina ha dichiarato di aver trasformato il suo dolore iniziale in una risata, rivelando come le fake news la colpiscano solo in superficie. Ha rimarcato l’importanza di non cercare l’approvazione altrui, rimanendo al contempo consapevole delle esperienze accumulate in trent’anni di vita. Ha invitato i detrattori a riflettere sul proprio comportamento, affermando che la cattiveria è temporanea e che è possibile accogliere positivamente chi resta al proprio fianco.

