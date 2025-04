Shaila Gatta contatta De Filippi dopo il GF: il suo ritorno ad Amici

Shaila Gatta esprime il desiderio di tornare a “Amici”, il talent show che l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo. In una diretta su Instagram, ha dichiarato che sarebbe un sogno poter lavorare di nuovo con il team di Maria De Filippi, sottolineando quanto quell’esperienza sia indelebile nel suo cuore, nonostante abbia affrontato sfide personali difficili, come la fine della relazione con Lorenzo Spolverato.

Dopo l’uscita da “Amici”, Shaila ha intrapreso una carriera ricca di successi, partecipando a eventi importanti come il Festival di Sanremo e facendo parte di trasmissioni come “Ciao Darwin”. Nel 2017, è diventata la velina mora di “Striscia la Notizia”. Tuttavia, dichiara che nessuna di queste esperienze è riuscita a colmare il legame speciale che ha con “Amici”.

Shaila riflette anche sull’importanza di continuare a sognare, affermando che ogni artista, indipendentemente dalla carriera accumulata, ha sempre un sogno nel cassetto. Ora la palla passa a Maria De Filippi, che ha già accolto ex allievi nel suo team. I fan sperano che anche per Shaila possa arrivare l’opportunità di tornare nel programma, che per lei rappresenta una vera e propria casa.

Il pubblico si mostra entusiasta all’idea di rivederla su quel palco, dove Shaila sente di appartenere. La sua dichiarazione ha suscitato l’interesse e la curiosità dei fan, che continuano a seguire la sua carriera con affetto.