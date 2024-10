Shaila Gatta ci ripensa e si sbilancia: la confessione molto privata su Javier

Shaila Gatta, tronista del Grande Fratello, ha vissuto un mese di alti e bassi con i suoi corteggiatori, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Recentemente, Shaila ha dichiarato al gruppo di Non è la Rai che Javier non le suscita emozioni forti e lo considera “moscio”, esprimendo un chiaro interesse per Lorenzo. Mercoledì notte, parlando di Javier, ha detto: “Lui è buono, ma se il corpo mi porta da un’altra parte [Lorenzo], io perché mi devo sforzare a stare con lui?”.

Ieri sera, Shaila e Javier si sono ritrovati insieme in giardino, dove lui ha tentato di chiarire i suoi sentimenti. Ha ammesso di aver provato a vederla in modo diverso, ma confessa di sentirsi confuso e di non riuscire a considerarla semplicemente un’amica. Javier ha espresso la sua frustrazione, dicendo di essersi snaturato nel tentativo di piacerle, ma ora sa che non la vedrà mai in modo diverso.

Shaila ha risposto in modo cortese, ma un po’ imbarazzato, chiedendo scusa e ammettendo di avere dei limiti e delle paure. Dopo questo scambio, è tornata dalle Non è la Rai per una confessione sorprendente, rivelando di essersi sentita stupida per come si era comportata e che la situazione l’aveva colpita. Ha elogiato Javier per la sua maturità e ha detto: “Lui è stato carinissimo. Domani sarò carina, gli porterò una tisana”.

Shaila ha aggiunto che ciò che è accaduto tra loro le ha fatto capire molto e riflettendo su un momento in cui Javier ha detto che non c’era speranza tra loro, ha confessato di pensare al contrario: “La speranza ce sta, ce sta eccome”. La tensione tra i due sembra crescere, con Shaila che prende coscienza dei suoi sentimenti, nonostante la sua attenzione sia rivolta principalmente a Lorenzo.

In definitiva, se Javier non si muoverà per chiarire la sua posizione, Shaila potrebbe essere più diretta nelle sue intenzioni nei prossimi giorni, ma è molto probabile che decida di incontrare Lorenzo, nonostante le confusione e le emozioni suscitate da Javier.