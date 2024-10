Shaila Gatta cerca di evitare la censura: la confessione shock su Javier

Sabato notte al Grande Fratello, Shaila Gatta si è riavvicinata a Javier Martinez, passando del tempo insieme nel letto. I due si sono abbracciati e scambiati dolci attenzioni, ma Javier sembrava avvertire un certo imbarazzo a causa della vicinanza di Shaila e dei cambiamenti repentini della situazione, che si sono susseguiti in pochi giorni.

Dopo le coccole, Shaila ha deciso di appartarsi in un altro letto con Tommaso Franchi e altri amici, dove ha raccontato un aneddoto su Javier. Per evitare di essere censurata, ha utilizzato una tazza per spiegare come si sentisse il pallavolista argentino, descrivendo la sua difficoltà con la frase: “Lui è stato molto bravo. Però stava così…”. Tommaso ha elogiato la forza di Javier, affermando che era stato coraggioso a resistere, considerando il lungo tempo trascorso nella casa.

Shaila, commentando la situazione, ha mostrato comprensione per le frustrazioni di Javier. Raccontando un episodio, ha rivelato che a un certo punto lui si è messo una mano sulla fronte e ha esclamato: “Io non ci sto a capì più niente”. Shaila ha cercato di spiegargli che i cambiamenti rapidi nelle dinamiche all’interno della casa possono disorientare. Ha quindi sottolineato che un giorno all’interno del Grande Fratello vale come tre, il che rende difficile mantenere una certa stabilità nelle emozioni.

Riguardo al loro rapporto, Shaila ha chiarito di non voler forzare le cose e di lasciar andare gli eventi in modo naturale. Ha risposto a Tommaso, che le chiedeva se avesse un limite di tempo per dare un bacio a Javier, ridendo e affermando: “Non mi metto i tempi. A me lui piace, ma le cose verranno naturali”. Insomma, la situazione tra Shaila e Javier sembra evolvere, ma con una certa cautela da parte della ballerina, che non intende affrettare le cose e preferisce vivere il momento secondo il proprio ritmo.