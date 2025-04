Shaila Gatta al Grande Fratello nel 2015: il video d’archivio

Shaila Gatta ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello dieci anni fa, nel 2015, come disturbatrice durante un freeze. Insieme ad altre ballerine, ha animato il momento ballando il can-can e perturbando gli inquilini. L’edizione era condotta da Alessia Marcuzzi e la vincitrice fu Federica Lepanto. Recentemente, Shaila ha ricordato quel momento su Instagram condividendo un video risalente all’8 dicembre 2015.

Dieci anni dopo, Shaila è tornata nella Casa (sebbene non fosse la stessa, poiché era stata smantellata) e ha trascorso sei mesi all’interno, uscendo da semifinalista. Durante questo periodo, ha affrontato anche questioni personali, tra cui la sua relazione con Lorenzo Spolverato. In risposta a un fan, ha spiegato di aver preso la decisione di lasciare Lorenzo autonomamente, sottolineando che non si sarebbe lasciata influenzare dai fan e che ha combattuto per il loro amore contro tutte le avversità, comprese le opinioni della famiglia.

Shaila ha dichiarato che ha scelto se stessa per la prima volta e intende continuare a farlo in futuro. Ha sottolineato l’importanza di volersi bene prima di ogni altra cosa e ha rifiutato di accettare le critiche e i giudizi altrui sulla sua vita personale. Con una chiara affermazione di indipendenza e autovalorizzazione, ha concluso il suo messaggio invitando gli altri a rispettare le sue scelte.