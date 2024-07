Shaila Gatta al Grande Fratello: lo scorso anno un incontro sospetto con Mirko Brunetti

Shaila Gatta sarà una delle nuove concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello. Il suo nome è stato anticipato oggi da Davide Maggio e va ad aggiungersi a quelli anticipati da Giuseppe Candela, ovvero Enzo Paolo Turchi e l’ex coppia di Temptation Island, Lino e Alessia. Inizialmente ci sarebbe dovuta essere anche Karina Cascella, ma alla fine ha rifiutato per motivi personali.

Provino al GF confermato per Karina: trattative interrotte e nuova proposta https://t.co/5UI4SpGRAm — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 29, 2024

Ex ballerina di Amici (edizione vinta dai The Kolors), Shaila Gatta è la Velina mora di Striscia la Notizia che ha presenziato più volte: ben 928 puntate fra il 2017 e il 2021. Nessuna, prima di lei, aveva mai fatto quattro edizioni del Tg satirico. Oltre quattro edizioni di Striscia, con la compagna Mikaela Neaze Silva ha anche condotto Paperissima Sprint dal 2019 al 2022.

L’anno scorso la ballerina è stata citata al Grande Fratello per una paparazzata sospetta con Mirko Brunetti dopo avergliene dette di ogni mesi prima. “Qui Mirko è con tale Shaila Gatta, una nota velina di Striscia la Notizia. Sono stati ripresi ed erano proprio a parlare. Lei non si è schiodata da lui e lo stesso lui da lei. Come vedi si sta divertendo”; le parole di Alfonso Signorini.

Ma cosa ne pensiamo di questo intrigo? Ascoltiamo i diretti interessati… 👀 #GrandeFratello pic.twitter.com/eF72dQ1Z0Z — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 18, 2024

Shaila Gatta, le parole su Mirko Brunetti