Shaila contro Lorenzo: “Lo avevo idealizzato, non mi ha mai amato”

Shaila ha posto fine alla sua relazione con Lorenzo, rimanendo ferma nella sua decisione. In un’intervista dopo una puntata del Grande Fratello, ha dichiarato: “Ho amato un grande giocatore, un grande calcolatore, ma a 30 anni non ci si cambia. Diventerà un narcisista e troverà un’altra persona e andrà avanti così”. Shaila si sente di meritare di più, avendo difeso l’amore e litigato per Lorenzo, affermando che era giusto che fosse lui a confrontarsi con altre persone, piuttosto che lei.

Ha espresso il suo profondo risentimento dicendo: “Non sfogo col pianto, ma dentro ho una guerra. Ho idealizzato Lorenzo, vedendo in lui del potenziale, ma non era amore. Chi ama comunica e mette in discussione se stesso; lui ama le luci, non se stesso. La vita gli ha dato un dono, ma non ha saputo coglierlo. Lorenzo è incoerente e egoista”. Shaila ha inoltre sottolineato che il “bonus” che Lorenzo ha avuto durante l’edizione è stato grazie a lei, poiché ha sempre lottato per lui, mentre lui non l’ha mai veramente sostenuta.

Ha concluso affermando che Lorenzo ama solo la fama e non la relazione. Mentre la maggior parte ha notato l’attenzione di Lorenzo verso il mondo dello spettacolo, alcuni fan continuano a idealizzarlo, sostenendo che sia un ragazzo di cuore, sincero nel bene e nel male. In contrasto, Shaila si è resa conto di aver avuto un’illusione riguardo al suo amore per lui.