Shaila al Grande Fratello sceglie tra Lorenzo e Javier: “Basta mentire”

Non appena entrata nella casa del Grande Fratello, Shaila Gatta ha iniziato a fare confidenze riguardo al suo rapporto con Javier Martinez. In particolare, ha lamentato il giudizio degli altri, affermando che quando si vive in un ambiente chiuso, le persone sembrano trarre conclusioni affrettate senza comprendere la complessità dei sentimenti. Ha raccontato di essere stata criticata per un bacio dato a Javier, specificando che non era per illuderlo, ma per capire se c’era una connessione tra loro. Tuttavia, ha anche confessato di provare una maggiore attrazione per Lorenzo, ammettendo di aver combattuto contro i suoi sentimenti per lui.

Shaila ha spiegato che si era imposta di cercare di piacere a Javier, secondo lei meno coinvolgente, tuttavia il suo cuore la portava verso Lorenzo. Ha descritto il suo caos emotivo e come, nonostante i suoi sforzi, non riuscisse a ignorare la forte attrazione che provava per Lorenzo. Il cambio di opinione è stato evidente nel corso dei giorni, dato che, dopo aver “scelto” Javier, ha espresso dubbi su di lui, definendolo “moscio” in una conversazione con le sue compagne. Quando Alfonso Signorini ha mostrato queste clip a Javier, lui, ferito, si è allontanato, ma Shaila è tornata da lui, dimostrando che la sua attrazione era comunque presente.

Il rapporto tra Shaila e Javier ha continuato ad evolvere e, solo due giorni dopo la loro “rottura”, Shaila ha confido nuovamente alle sue amiche di provare una forte attrazione nei confronti di Javier. Ha parlato di aver sentito un “fuoco” durante le loro conversazioni e ha elogiato fisicamente il ragazzo, sottolineando le vibrazioni positive che provava in sua compagnia.

Di fatto, Shaila ha passato quasi tutte le notti con Javier, dimostrando un’intensa connessione fisica e emotiva, contraddicendo le sue precedenti affermazioni di non volerlo. La situazione ha messo in luce un carattere giocoso di Shaila, paragonabile a un gatto con un topo, mentre continua a esplorare i suoi sentimenti all’interno di dinamiche complicate.