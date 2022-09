Shadow, il servizio di videogiochi in streaming debutta anche in Italia

Il provider di giochi in cloud Shadow ha annunciato la disponibilità dei suoi servizi in Italia, Svezia e Danimarca. I primissimi clienti che si abboneranno a Shadow PC in Italia, Danimarca e Svezia beneficeranno di uno sconto Early Birds. Tale sconto, disponibile in quantità limitate, non sarà a tempo e rimarrà attivo per tutta la durata dell’abbonamento fino alla sua disdetta. Ammonterà a 5 euro al mese. Shadow ha inoltre reso recentemente disponibile una nuova soluzione di archiviazione cloud sia per uso personale che aziendale, Shadow Drive, oltre ai suoi servizi per i professionisti, Shadow Business Solutions. Il primo prodotto originale di SHADOW lanciato nel 2016 si propone l’obbiettivo di consentire a tutti gli utenti di godere della potenza di un PC di fascia alta all’interno del cloud. Il rinnovato servizio di abbonamento presenta un piano aggiornato: mentre il prezzo di partenza rimane di 29,99 euro al mese l’azienda offre ora il Power Upgrade, a ulteriori 14,99 euro. Power Upgrade comprende un PC completo con CPU AMD EPYC 7543P con 4 core and 8 thread, Nvidia GeForce RTX classe 3070, 16GB di RAM, le ultime CPU AMD basate su RDNA 2, inclusa AMD Radeon PRO V620 GPU progettata per il cloud computing e i giochi. Il Power Upgrade verrà distribuito in lotti periodici a partire dal 26 ottobre, ma non verrà messo in atto nessun sistema di coda: l’Upgrade apparirà semplicemente disponibile (o non disponibile) sul sito web Shadow a seconda dello stato corrente di ogni nazione.