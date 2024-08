Shade pubblica una canzone contro le parole di Maddalena Corvaglia

Le dichiarazioni di Maddalena Corvaglia su Imane Khelif hanno scatenato una gigantesca polemica, ma lei invece di chiedere scusa per aver dato dell’uomo ad una donna, ha iniziato a cancellare i commenti e bloccare gli utenti che hanno osato criticarla. L’ex velina è poi tornata sui social pubblicando alcuni commenti negativi e lasciando intendere che procederà per vie legali. Tra i tanti vip che si sono espressi sulle dichiarazioni bislacche della Corvaglia, c’è anche Shade, che ha fatto più che un commento.

Il rapper poco fa ha pubblicato una canzone su quanto detto dalla showgirl. Shade su Instagram e TikTok ha condiviso un video in cui prende le parti di Imane Khelif e si scaglia contro le affermazioni di Maddalena.

Un Grammy, grazie.

Shade: “Non mi identifico in sta gente”.

Da quando non dei più in tv

mi sa che non ne prendi più di canali

ecco perché ho sempre preferito la Canalis

donna contro donna mi pare una lotta pari

ma lei è Maccio Capatonda

ha le pugn€tte nelle mani

A rappare questo testo non ci metto tanto

per spiegarti che è una donna con il testo alto

credo ci sia roba più importante penso ad altro

tipo l’olandese ped0 e a quello che ha fatto

Amare non è facile come sembra

se la gente non sta ferma in una caserma

se non sei un ragazzino che manifesta

se non sei solo in giro con un po’ d’erba

Non mi aspetto che tu capisca che quella tizia

fosse un uomo non la passerebbe liscia

qui non siamo a Striscia la Notizia

prima di dare sto a notizia…

I pugni vanno incassati con classe

ma siete buoni solo ad incassare le mie tasse

Bene per le medaglia

ma poi povera Italia

guardo l’altra faccia della medaglia

e val la pena stare attente

Maddalena penitente

forse non lo so se mi identifico in un gender

ma è sicuro che non mi identifico in sta gente