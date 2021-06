Continua la lunga estate dei tormentoni estivi e dopo aver ascoltato Pa Ti di Baby K, Pistolero di Elettra Lamborghini e Shimmy Shimmy di Giusy Ferreri ecco oggi anche il video ufficiale di In Un’Ora di Shade, che si è diviso fra Giulia Salemi e Giulia De Lellis.

La prima è la protagonista del video (interpreta la vicina di casa che deve mollare le sue amiche sceme) mentre la seconda è la conduttrice di Love Island Italia, programma che ha come colonna sonora proprio questa hit. La De Lellis sul set di Love Island si vede anche in un frame del video.

Giulia Salemi molla le tue amiche scemeeee e vola con meeee #inunora #prelemi pic.twitter.com/WhxyKittLG — ℜ✨ (@tcofyourself) June 4, 2021

Eccolo:



Shade | In Un’Ora | Testo

[Intro]

Shade!

[1a Strofa]

Io che passo l’estate in centro

Prendo il Sole in appartamento

Io lo amo il mio appartamento-,mento

Troppo caldo qui dentro

(Per fortuna) il mio balcone confina col tuo

(Era una tribuna) perché dai spettacolo in bikini fluo

Io ti chiedo la mano, rispondi: “Ma no”

Tu non mi richiami, tu mi chiami “bro’”

Io ne guardo di serie, lo ammetto, però

Non c’è serie come la tua serie di squat

E wow, certe volte sarebbe bellissimo prendere il volo e dirti:

“Ciao, sei la mia preferita”

[Rit.]

Molla le tue amiche sceme

Se indovino il tuo nome ti offro da bere

Tu balli bene come dentro le pubblicità

Forever young come Peter Pan

Il tempo vola

Ma in un’ora ci si innamora

Ma in un’ora ci si innamora

Ma in un’ora ci si innamora

[2a Strofa]

Corteggiamento tipo “ping pong”

Su Instagram e su Tik Tok

Sei un vino bianco che sembra rosso

Baciami il doppio come in agosto

Non avremo il mare però abbiamo il sale

Anche la tequila, quindi non male

Rendimi serio sto monolocale

Fammi volare

Non mi interessa la tua tribù

L’importante è che poi vieni tu

Meglio di tutti, wow, very good

Mi scaldi il cuore come il Sud

Oggi che fai?

Certe volte sarebbe bellissimo prendere il volo e dirti:

“Dai, iniziamo ‘sta vita”

[Rit.]

Molla le tue amiche sceme

Se indovino il tuo nome ti offro da bere

Tu balli bene come dentro le pubblicità

Forever young come Peter Pan

Il tempo vola

Ma in un’ora ci si innamora

Ma in un’ora ci si innamora

Ma in un’ora ci si innamora

Ma in un’ora ci si innamora

Ma in un’ora ci si innamora

[Ponte]

Ma questa notte, dimmi, quando arriva

Ora o mai?

Dammi da bere quel che ha preso Arisa

Salento – Ibiza, che va dentro alla pizza

Stasera si rompe, lascio le impronte su questa notte

[Rit.]

Molla le tue amiche sceme

Se indovino il tuo nome ti offro da bere

Tu balli bene come dentro le pubblicità

Forever young come Peter Pan

Il tempo vola

Ma in un’ora ci si innamora

Ma in un’ora ci si innamora

Ma in un’ora ci si innamora

Ma in un’ora ci si innamora

Ma in un’ora ci si innamora