Shade ed Elettra Lamborghini sono uniti nel featuring e anche nelle polemiche dato che tutti e due, oggi, hanno avuto a che fare con utenti che hanno criticato la loro ostentazione del corpo. Un’ostentazione fatta, a loro dire, sui social e sui palchi.

Il rapper è stato accusato da un utente di spogliarsi in tour, motivo per cui “venderebbe tanti biglietti”. “Ed eccolo un altro che si spoglia così a caso, ma non sapete fare altro? Ecco perché vende tanti biglietti“. Un tweet a cui Shade ha così risposto: “Concerto in spiaggia prossima volta metto il Moncler“.

Concerto in spiaggia prossima volta metto il moncler https://t.co/ZwL6DfQfIn — SHADE (@thetrueshade) June 29, 2024

Shade ed Elettra Lamborghini criticati per l’ostentazione dei loro corpi: le repliche

Stesso tono di commenti anche per Elettra Lamborghini sotto al suo ultimo post su Instagram in cui mostra gli addominali.

“Oggi mi girano i cogl10ni” – ha esordito Elettra – “Non esistono gli addominali di plastica, cosa vi devo dire? Chi mi segue lo sa, faccio trattamenti da anni, mi alleno, è la mia pancia. Volete fare i professori, come quelli che dicono ‘si è fatta il botox alle labbra’. Ma siete così cogl10ni da non sapere che non si può fare alla labbra. Sono un fiume in piena. C’è chi nasce, ad esempio, con un naso grande. Qualcuno lo accetta e qualcuno ci soffre. Quale è il problema se uno nel 2024 se lo sistema? Ovviamente non è il mio caso“.