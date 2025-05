Shade dimesso dall’ospedale: “Ma non è ancora finita”

Shade è stato dimesso dall’ospedale dopo circa tre settimane di ricovero per un’infezione ai polmoni. Oggi ha condiviso un video su Instagram in cui riflette sulle sue ultime ore in ospedale, con un approccio ironico. Nel video, racconta di come le sue condizioni siano migliorate, passando da molto gravi a quasi stabili, paragonando il processo di recupero al dimenticare un ex. Sottolinea anche che la sua stanza era diventata uno studio di registrazione, mostrando come la musica lo abbia accompagnato anche in un momento difficile.

Tuttavia, Shade ha confermato che dovrà tornare in ospedale per controlli. Sebbene il peggio sembri passato, si è detto consapevole che il percorso di guarigione non è ancora concluso. Ha anche scherzato sul fatto che sua madre non dovrà più fargli foto di nascosto e ha espresso affetto verso i fan, rassicurandoli sul suo stato di salute. In un momento di grande vulnerabilità, ha condiviso di aver lottato per la sua vita, facendo riferimento ai primi giorni in cui faticava a comunicare.

Shade ha inoltre voluto ringraziare il personale medico del reparto di malattie infettive dell’ospedale oftalmico di Torino e del pronto soccorso del Maria Vittoria, definendoli una vera famiglia. Ha riconosciuto il loro supporto e l’importanza del loro lavoro, esprimendo gratitudine per tutto ciò che hanno fatto per lui. Nonostante la gioia di essere tornato a casa, ha sentito la mancanza dei suoi medici e infermieri.