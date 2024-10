SHABLO presenta il nuovo singolo ‘Hope’ con Izi e Joshua

Shablo torna alla ribalta come artista e musicista poliedrico con il suo nuovo brano “Hope”, in uscita il 4 ottobre. La canzone presenta atmosfere contemporanee, soul e malinconiche, rivelando un lato meno noto di Shablo, grande appassionato di R&B elegante e profondamente emotivo. La partecipazione di Izi, uno dei rapper più introspectivi della scena italiana, arricchisce il pezzo con liriche intense e profonde, mentre Joshua, con la sua voce calda e avvolgente, contribuisce a creare un’atmosfera densa di emozioni e tonalità scure. Il risultato è una canzone d’amore tormentata che conquista fin dal primo ascolto.

La scelta di collaborare con Izi e Joshua non è casuale: Izi ha inaugurato le sonorità trap in Italia ed è stato lanciato al successo proprio da Shablo, rendendo atteso il suo ritorno dopo un periodo di silenzio. Joshua, artista emergente a cavallo tra hip hop e R&B, è una delle ultime scoperte di Shablo e ha già collaborato con lui nel singolo “Cold”.

Questo è un periodo particolarmente frenetico per Shablo, il quale, dopo aver lavorato principalmente dietro le quinte, sta segnando un ritorno significativo nel panorama musicale. Oltre a essere maestro concertatore per la Notte della Taranta, nel corso degli ultimi mesi ha dedicato tempo alla produzione di giovani talenti nell’ambito dell’R&B italiano. Oltre a Joshua, ha anche realizzato un singolo per la cantante napoletano-nigeriana STE intitolato “Lose Control”. Inoltre, ha appena firmato il remix di “Tu te vas” (con Laeti), il nuovo singolo del re della world music, Manu Chao.

Con “Hope”, Shablo si ripresenta al grande pubblico, mostrando non solo la sua versatilità artistica, ma anche il suo impegno nel supportare e far emergere nuovi talenti nella musica italiana, in un contesto in continua evoluzione. Il suo approccio artistico continua a sorprendere e affascinare, promettendo un ascolto coinvolgente e ricco di emozioni.