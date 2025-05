SHABLO “Anima Libera” la nuova street song con Gué, Joshua e Tormento

Shablo torna con un nuovo singolo intitolato SPIRITO LIBERO, in uscita l’8 maggio. Questo brano prosegue la sua ricerca musicale e anticipa il nuovo album previsto per il 2025. SPIRITO LIBERO è una vera e propria hymne, caratterizzato da sonorità black e da un coinvolgente beat, con Shablo nei panni di band leader insieme a una sezione fiati. Il brano riunisce nuovamente il collettivo che ha partecipato all’esperienza sanremese, con GUÈ, JOSHUA e TORMENTO, a cui si aggiunge un nuovo elemento. Inoltre, il brano omaggia Stevie Wonder includendo un campione di “Non sono un angelo”, la versione italiana del classico “I’m Wondering”.

Di recente, Shablo ha pubblicato una live session del brano inedito Gelido, con la partecipazione di Joshua, Tormento e Mimì, gli artisti che lo accompagneranno nel suo Street Jazz Tour 2025, previsto per luglio. Gli appuntamenti confermati includono il 14 luglio al Pescara Jazz, il 30 luglio all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea, il 1 agosto al Moon in June di Castiglione del Lago, il 2 agosto al Viva! Festival di Locorotondo, l’8 agosto a Summertime a Roma e il 12 novembre al Teatro Arcimboldi di Milano. Gli appassionati possono seguire l’artista sui social per aggiornamenti e informazioni sull’acquisto dei biglietti.