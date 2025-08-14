Sgombero di alloggi a rischio: indagini a Roma

Un recente intervento della Polizia Locale ha portato all’emissione di un’ordinanza di sgombero per due alloggi, ritenuti non idonei alla abitabilità e a rischio cedimento. I verbali di sopralluogo sono stati ricevuti dagli uffici comunali il 23 aprile, mentre l’ordinanza è stata emanata solo alcuni giorni fa, ad agosto.

Un consigliere ha richiesto di poter accedere ai verbali di sopralluogo e alle relazioni tecniche relative a questi alloggi. Inoltre, ha annunciato l’intenzione di presentare un’altra richiesta per chiarire chi sta pagando le utenze domestiche di questi immobili e chi si farà carico delle spese per lo sgombero.

Il consigliere ha espresso preoccupazione per l’operato dell’amministrazione, sottolineando che, a un anno dal loro insediamento, sindaco e assessori sembrano più interessati a partecipare a eventi pubblici piuttosto che affrontare le problematiche della città. Secondo lui, i cittadini si aspettano risposte concrete su questioni che riguardano il degrado e l’incuria degli spazi pubblici.