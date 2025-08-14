35.1 C
Roma
giovedì – 14 Agosto 2025
Politica

Sgombero di alloggi a rischio: indagini a Roma

Da StraNotizie
Sgombero di alloggi a rischio: indagini a Roma

Un recente intervento della Polizia Locale ha portato all’emissione di un’ordinanza di sgombero per due alloggi, ritenuti non idonei alla abitabilità e a rischio cedimento. I verbali di sopralluogo sono stati ricevuti dagli uffici comunali il 23 aprile, mentre l’ordinanza è stata emanata solo alcuni giorni fa, ad agosto.

Un consigliere ha richiesto di poter accedere ai verbali di sopralluogo e alle relazioni tecniche relative a questi alloggi. Inoltre, ha annunciato l’intenzione di presentare un’altra richiesta per chiarire chi sta pagando le utenze domestiche di questi immobili e chi si farà carico delle spese per lo sgombero.

Il consigliere ha espresso preoccupazione per l’operato dell’amministrazione, sottolineando che, a un anno dal loro insediamento, sindaco e assessori sembrano più interessati a partecipare a eventi pubblici piuttosto che affrontare le problematiche della città. Secondo lui, i cittadini si aspettano risposte concrete su questioni che riguardano il degrado e l’incuria degli spazi pubblici.

Articolo precedente
Como: Fabregas e la sfida tra aspettative e realtà
Articolo successivo
Borse europee in crescita trainate dai dati Usa positivi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.