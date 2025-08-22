Sgombero del Leoncavallo: tensioni e proteste a Milano

Dopo numerosi tentativi, il centro sociale Leoncavallo di Milano è stato finalmente sgomberato. L’operazione è avvenuta la mattina del 9 settembre, con l’intervento di polizia, carabinieri e un ufficiale giudiziario che hanno sigillato l’immobile in via Watteau. Gli attivisti avevano avviato una raccolta fondi denominata «cassa di resistenza» per cercare di salvare il centro.

Questo sgombero ricorda eventi del passato, tra cui quello del 1989, quando la prima sede storica del Leoncavallo fu abbattuta con violenza e ci furono feriti e arresti. I tentativi di sgomberare l’attuale sede erano stati sempre infruttuosi. Recentemente, la Corte di Appello di Milano ha condannato il ministero dell’Interno a risarcire la proprietaria dell’immobile per un importo considerevole, riconoscendo la natura illecita della gestione da parte dell’amministrazione.

Subito dopo l’intervento, alcuni membri dell’associazione hanno lanciato un appello sui social media per mobilitare i sostenitori, che si sono radunati in un presidio nel pomeriggio. Sono previsti anche future manifestazioni in risposta allo sgombero.

Il governo ha sostenuto la legalità dell’operazione, con il presidente del Consiglio che ha affermato l’importanza di applicare le leggi senza eccezioni. Tuttavia, la sinistra ha criticato duramente, evidenziando un trattamento differente verso altre occupazioni, come quella di Casapound a Roma. Il ministro dell’Interno ha ribadito la strategia di tolleranza zero verso le occupazioni abusive, mentre il sindaco di Milano ha manifestato la propria sorpresa per non aver ricevuto comunicazioni sull’operazione.