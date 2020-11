Lo sgombero del Cinema Palazzo a Roma rappresenta un “attentato alla possibilità di resistere a quello che ormai resta nella nostra città, ovvero solo speculazione, malaffare, smog, situazioni di invivibilità estrema”. E’ duro l’attore Elio Germano che in un video pubblicato sulla pagina Facebook del cinema tuona contro l’operazione messa in atto questa mattina dalle autorità. “Stamattina alle 6 – esordisce Germano – sono entrati nel nuovo cinema Palazzo, con il beneplacito della sindaca di Roma, Virginia Raggi, con ingenti quantitativi di forze dell’ordine e con tante camionette che ovviamente paghiamo sempre noi per sgombrare questo spazio di libertà, uno degli ultimi avamposti di libertà resistenti nella nostra città e nel nostro Paese”.

