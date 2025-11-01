22.1 C
Sgombero a Roma: lotta contro l’occupazione abusiva di case

Il 1° novembre, a Roma, è stata eseguita un’operazione significativa contro l’occupazione abusiva di due immobili in via Arzechena, situati nella periferia est della città. Sotto il coordinamento della Questura di Roma, le Forze dell’ordine hanno dato vita a un’azione congiunta che ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, alla presenza del Prefetto e del Questore.

Dopo un’attenta preparazione, le demolizioni degli edifici occupati sono iniziate alle 12.00, seguendo il nulla osta del dirigente del VI Distretto Casilino. Le indagini condotte in precedenza hanno rivelato che gli immobili erano stati occupati da famiglie di origine sinti, comprese diverse persone minori. È emerso anche che alcuni occupanti avevano precedenti penali per reati contro il patrimonio, la persona, e in materia di armi e stupefacenti.

Il servizio assistenziale del Comune di Roma Capitale ha garantito un supporto sociale ai presenti, con l’attivazione immediata di servizi di tutela per 11 persone identificate, tra cui 7 minori. Questo intervento è parte di una strategia integrata di controllo del territorio, discussa in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, mirata al recupero di spazi urbani e al contrasto di illegalità e degrado, con un approccio che si estende su ampie aree della provincia di Roma.

