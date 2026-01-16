Sgomberi a Brindisi

Nella città di Brindisi, un’operazione di sgombero è stata condotta dai carabinieri nel quartiere di Tuturano. L’obiettivo era liberare gli alloggi popolari occupati senza titolo, un problema che affligge da anni la zona.

I militari hanno notificato gli atti di rilascio agli occupanti individuati come abusivi o decaduti dal diritto all’alloggio. Tuttavia, non tutti hanno accettato di aprire la porta, costringendo le forze dell’ordine a forzare gli accessi per procedere allo sgombero coatto.

Al termine dell’operazione, una decina di appartamenti sono stati formalmente liberati e riconsegnati all’ente proprietario, che potrà ora rimetterli a disposizione per l’emergenza abitativa. Il segnale che arriva da questo intervento è quello di una stagione di tolleranza zero verso chi occupa senza titolo le abitazioni di edilizia residenziale pubblica.

Negli ultimi anni, l’azione di controllo sulle case popolari si è intensificata, con un’operazione dei carabinieri che ha portato al monitoraggio di 3.668 immobili di edilizia popolare nella provincia di Brindisi. Il contesto legislativo è cambiato con l’introduzione di un nuovo reato specifico di occupazione abusiva di immobile destinato a domicilio altrui, che prevede reclusione da 2 a 7 anni per chi si impossessa di una casa altrui.

Il Decreto Sicurezza sugli sfratti ha ulteriormente irrigidito il quadro, trattando le occupazioni abusive come reati gravi, con possibilità di sgombero immediato e intervento diretto della forza pubblica. Il blitz di via Rossini si inserisce in questo nuovo scenario, in cui il diritto alla casa convive con una tutela rafforzata della proprietà pubblica e privata.

La norma impone una valutazione più stringente per la sospensione degli sgomberi, che è possibile solo in presenza di condizioni oggettive e ben certificate. L’occupazione senza titolo viene qualificata come emergenza di ordine pubblico e non più come “male minore”.

Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di Brindisi conta migliaia di alloggi e porta con sé una storia di graduatorie ferme, morosità cronica, assegnazioni mai contrattualizzate e occupazioni “di fatto” tollerate per anni. Le nuove norme spingono gli enti a chiudere le falle e a procedere con controlli capillari, incroci di banche dati, verifiche sui requisiti reddituali e, quando necessario, con lo sgombero immediato.

Le dieci abitazioni liberate in via Rossini rappresentano il simbolo di una linea che vuole essere esemplare e andranno a rinfoltire il numero di case popolari a disposizione di chi è regolarmente in graduatoria per l’emergenza abitativa.