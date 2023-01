SGL Smarty Automatic 9J0001 Macchina da Caffè a capsule compatibile con formati Espresso Point

Descrizione prodotto

SGL è la perizia italiana nel caffè di tutti i giorni

Nell’affollato mondo del caffè porzionato, SGL rimane un punto di riferimento per gli operatori professionali.

Smarty

Smarty è la nuova macchina a capsule di SGL.

Smarty presenta la compattezza, la versatilità e la facilità d’uso da sempre apprezzate nella categoria, racchiudendole in una nuova estetica moderna ed accattivante.

L’interfaccia utente è touch e dedicata per un dosaggio caffè automatico.

E’ dotata inoltre di anello con illuminazione a led colorati per indicare lo stato della macchina.

Smarty, nelle diverse tipologie, è compatibile con formato capsule Nespresso, Espresso Point, Lavazza Blue.

**I marchi Nespresso, Espresso Point, Lavazza Blue non sono di proprietà SGL né di aziende ad essa collegate.

SGL Smarty, design your coffe.

Tipologie di macchine da caffè Smarty:

– SGL Smarty Automatic 9J0000

Dosaggio caffè: automatico

Compatibilità: Espresso Point(R)

– SGL Smarty Automatic 9J0001

Dosaggio caffè: automatico

Compatibilità: capsule Espresso Point(R)

– SGL Smarty Manual 9J0002

Dosaggio caffè: manuale

compatibilità: capsule Nespresso(R)

– SGL Smarty Automatic 9J0003

Dosaggio caffè: automatico

compatibilità: capsule Nespresso(R)

– SGL Smarty Manual 9J0004

Dosaggio caffè: manuale

compatibilità: capsule Lavazza Blue(R)

– SGL Smarty Automatic 9J0005

Dosaggio caffè: automatico

compatibilità: capsule Lavazza Blue(R)

Dati tecnici Smarty

Dimensioni (l x h x p) 112 x 250 x 378 mm Peso 3,75 kg Colore bianco Alimentazione 230V – 50Hz Potenza assorbita 1050 W Caldaia monocircuito Espulsione capsule semi-automatica Dose caffè manuale o dosata Griglia poggiatazze regolabile sì, h 69-91 mm Numero selezioni dirette 1 (manuale) – 2 (dosata) Capacità contenitore acqua 0,8 l Capacità cont. capsule esauste 8

Il Marchio SGL

Dal 1976 SGL produce macchine per caffè porzionato di alta qualità

La gamma SGL si contraddistingue per un design elegante e raffinato, tipicamente italiano, ma soprattutto ogni suo modello vi fa assaporare un espresso dall’aroma inconfondibile e dal gusto perfetto.

SGL da sempre investe nella ricerca, nella sperimentazione e nella progettazione: una filosofia che ha portato l’azienda ad un elevato e riconosciuto livello di specializzazione. Si avvale di oltre 100 brevetti registrati.

SGL ha sviluppato, ad esempio, l’AllCap Brewer, concepito per adattarsi a diverse tipologie di capsule. Dal 2007 SGL è entrata a far parte del Gruppo N&W, ora Evoca Group, e può contare perciò su di una vastissima rete commerciale e assistenza. Questo fa di SGL un partner ideale di grandi marche e di gruppi di livello internazionale, capace di realizzare progetti personalizzati tali da poter soddisfare le esigenze dei vostri clienti in ogni parte del mondo. Proprio per questo SGL ha già una lunga esperienza di partnership con torrefattori internazionali.

Gruppo caffè compatibile formato di capsula Espresso Point*

Interfaccia con doppia selezione per Espresso e Caffè Lungo. La lunghezza della bevanda verrà memorizzata dalla macchina

Espulsione automatica della capsula esausta, con resistente meccanismo a leva in metallo

Griglia poggiatazze removibile e adattabile per altezze di erogazione differenti (69-91 mm)