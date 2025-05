Sgarbo della Rai a Simona Ventura: Taglio stipendio per l’Isola dei Famosi 2025 su Mediaset

La Rai ha ridotto il compenso di Simona Ventura, dopo che la conduttrice ha accettato il ruolo di opinionista nel reality show ‘L’Isola dei Famosi’ di Mediaset, che andrà in onda su Canale 5 dal 7 maggio. La decisione di decurtare lo stipendio sarebbe scaturita dal suo abbandono di un progetto in programma su Rai 2 per l’autunno, dove Ventura era prevista come protagonista in ‘L’ignoto’. Nonostante l’ok ricevuto dalla Rai per partecipare a Mediaset, il cambio di impegno ha portato conseguentemente a una riduzione della sua retribuzione.

In aggiunta, la Rai ha imposto a Ventura di non andare in onda con ‘L’Isola dei Famosi’ il lunedì, poiché la presentatrice conduce ‘Citofonare Rai 2’ proprio in quel giorno. La Rai aveva già concesso una deroga a Ventura, permettendole di essere ospite fisso al ‘Tavolo’ di ‘Che Tempo Che Fa’, il talk di Fabio Fazio su Nove.

Nel frattempo, la nuova edizione de ‘L’Isola dei Famosi’ è pronta per il debutto, con Veronica Gentili che ne sarà la conduttrice, trasferendosi da Italia 1 a Canale 5. L’inviato in Honduras sarà Pierpaolo Pretelli, e tra i concorrenti ci saranno anche due politici, Dino Giarrusso e Mario Adinolfi, che parteciperanno alle sfide. Ventura, in questo contesto, commenterà le vicende dei naufraghi, contribuendo così al nuovo format del reality.