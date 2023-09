Sgarbi scalzo in diretta tv, piedi nudi nello studio di Filorosso su Rai3

Vittorio Sgarbi di nuovo scalzo. Stavolta il sottosegretario alla Cultura ha mostrato i piedi nudi in diretta tv su Rai 3, durante la puntata speciale di Filorosso dedicata a Caivano. Non è la prima volta che il critico d’arte resta scalzo in occasioni formali. Già nel 2021, durante il voto finale alla Camera sul Green Pass, il sottosegretario aveva ‘liberato’ i piedi mentre partecipava alla seduta in Aula con i colleghi. Qualche giorno più tardi, in studio su La7 ospite di Myrta Merlino che ironicamente lo aveva definito “No Shoes”, Sgarbi aveva quindi spiegato il gesto: “Sì, mi tolgo le scarpe, mi pare che sia assolutamente normale visto che in Parlamento le donne non hanno l’obbligo della giacca, possono stare scollate, possono mostrare le caviglie. Io – aveva poi sottolineato – mi muovo secondo il ddl Zan e quindi la mia sessualità è quella percepita da me, per cui mostro le caviglie come fate voi donne. In un regime di pari opportunità non si capisce perché le donne possano andare scollate o mostrare le caviglie” e gli uomini no, aveva detto.