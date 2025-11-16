Sgarbi e la figlia: tensioni familiari e ritorno in TV

Vittorio Sgarbi sarà ospite di Mara Venier a Domenica In nella puntata odierna, trasmessa su Raiuno dalle 14. Il critico d’arte ha annunciato sui suoi profili social la sua partecipazione per presentare il libro “Il cielo più vicino. La montagna nell’arte”, edito da La nave di Teseo. Sgarbi sta gradualmente tornando in televisione dopo aver affrontato una battaglia contro la depressione e un ricovero al policlinico Gemelli di Roma.

Il critico è al centro di una vicenda che coinvolge anche la figlia Evelina, la quale ha richiesto un amministratore di sostegno per lui. Sgarbi ha definito questa richiesta “fuori misura e fuori logica” durante un recente intervento nello studio di Bruno Vespa. Ha aggiunto che secondo lui la richiesta di Evelina potrebbe derivare dal bisogno di attenzione, non avuta in passato. Sgarbi ha spiegato che l’idea che lui avesse problemi interiori è stata una forma di risposta da parte della figlia per emergere e sottolineare le sue esigenze.

In merito alla sua situazione attuale, Sgarbi ha rassicurato Vespa, affermando di stare bene. Ha descritto il suo percorso come lungo e rivelatore, portandolo a scrivere il nuovo libro che esplora le esperienze interiori ed esteriori e il profondo sentimento di necessità che ne deriva.