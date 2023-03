Sfuriata di Pier Silvio Berlusconi: al GFVip troppe parolacce e volgarità, salta la replica

Questa sera su La5 sarebbe dovuta andare in onda la replica della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, ma alla fine andrà in onda un film. A chiedere la sospensione della puntata è stato Pier Silvio Berlusconi in persona – dopo una sfuriata – che ha accusato il reality di essere un contenitore con “troppe parolacce e volgarità”.

“Salta la replica del Grande Fratello Vip prevista per venerdì 3 marzo su La5” – si legge sul Il Fatto Quotidiano per penna di Francesco Canino – “E non è una notizia di poco conto visto che l’ordine è partito direttamente dall’AD di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Piccola premessa: da settembre, ogni martedì e venerdì La5 trasmette la puntata del reality condotto da Alfonso Signorini che va in onda in prime time su Canale 5. Ma quella di ieri sera non dev’essere affatto piaciuta all’amministratore delegato del Biscione. Secondo quanto risulta a Fq Magazine, infatti, stamattina il clima a Cologno Monzese era piuttosto infuocato: la puntata di GF Vip di ieri, visionata con attenzione da Berlusconi, ha infatti innescato una sua inaspettata sfuriata che ha avuto come affetto immediato la cancellazione della replica”.

Sfuriata di Berlusconi: “Cambio di rotta tangibile”

Fra i temi trattati ieri sera? Il dramma dei Donnalisi, il confronto fra Antonella, Donnamaria e Murgia, il caso Tavassi e l’eliminazione di Sarah Altobello.

“La causa? – si continua a leggere sul FQ – “Troppe parolacce, un eccesso di volgarità e i toni accesi delle discussioni. Un mix letale che non è piaciuto a Pier Silvio Berlusconi, che, sempre secondo quanto risulta a Fq Magazine, già da diverse settimane avrebbe mandato una serie di richiami alla produzione per correggere il rito rispetto a dei comportamenti che secondo lui denoterebbero un’assoluta mancanza di rispetto nei confronti del pubblico. Ecco dunque spiegata la decisione drastica: stop alla replica su La5, che pure garantisce ottimi ascolti alla “digitalina”. E già per la puntata di lunedì prossimo Berlusconi si aspetta dei provvedimenti immediati e un cambio di rotta tangibile”.

Un bel colpo.