Il cane Iside è stato vittima di terribili calamità, sfruttato e poi gettato come un rifiuto: lo ritrovano con una gigante massa.

Quella per cercare di salvare Iside è stata una vera e propria corsa contro il tempo. Il cane da pastore è stato per lungo tempo sfruttato come cane da guardia da persone che vivono nelle Marche e infine, probabilmente con il manifestarsi e l’avanzare della sua malattia, è stato abbandonato in condizioni terminali. La sua scoperta, assieme a del suo tumore al terzio stadio, ha richiesto una presa di posizione netta e immediata.

Sfruttato e gettato: trovano il cane Iside con una grande massa – VIDEO

Iside: “non serviva più“, sarebbe stato questo il pensiero di chi l’avrebbe abbandonata al suo destino senza troppi scrupoli. L’ipotesi è stata tradotta da coloro che invece hanno istintivamente scelto di occuparsi di lei condividendo – al termine della missione – il resoconto di quanto accaduto in un video condiviso su YouTube da “OIPA Italia”.

La sofferente pelosetta di sei anni è stata ritrovata in strada dopo aver patito le conseguenze di un’alluvione che aveva paralizzato il territorio circostante e peggiorato le sue condizioni di salute. Vedendola affamata, assediata da parassiti e troppo debole per provare a badare a se stessa poiché provata dalla sua malattia, i volontari dell’OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) di Ancona si sono messi a lavoro per salvarle la vita.

🐾 Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Al ritrovamento del Cane da pastore dagli occhi tristi nelle vicinanze di un allevamento, abbandonato dai suoi gestori, ha fatto seguito il pronto intervento di un’équipe di veterinari. Iside è stata ascoltata nella sua richiesta d’aiuto e subito sottoposta a una TAC.

Nonostante sembra che Iside rientri perfettamente nella categoria dei 10 migliori cani da guardia, è evidente che chiunque l’abbia tenuta in azienda per poi lasciarla da sola fuori dal cancello dell’attività non abbia rispettato le norme previste per salvaguardare il benessere degli animali. Fortunatamente il responsabile di tanta crudeltà e incuria è stato infine rintracciato dalle Guardie Zoofile e denunciato alle autorità.

👀 Vuoi essere sempre aggiornato su tutti i nostri video? Seguici su YOUTUBE

Nel mentre, agli esami di accertamento su Iside è seguita un’operazione chirurgica per asportarle la massa tumorale di un 1 chilo e mezzo. Ora non resta che sperare il meglio per la dolce cagnolona e possa finalmente vivere lontano da ogni forma di abuso e maltrattamento.