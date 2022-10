Sfregiato per sempre e lasciato in strada, ora rischia di essere soppresso

Il cane sta lottando per la propria vita e dopo essere stato maltrattato e lasciato in strada, ora rischia anche di essere soppresso.

Un cane sta lottando per la vita, con tutte le sue forze, in un ospedale d’emergenza per animali a Spring (Cleveland, Stati Uniti), dopo una macabra aggressione avvenuta nel fine settimana. Il cane ha conosciuto da vicino dove può arrivare la crudeltà umana e le sue condizioni, purtroppo, non sono delle migliori. Infatti rischia di essere soppresso.

Lasciato in strada: questa ferita se la porterà dietro per tutta la vita

Il cane, attualmente, si trova presso l’organizzazione This Is Houston, dedicata proprio al benessere degli animali. La sua missione è diffondere la consapevolezza, promuovere la compassione e ispirare il cambiamento. Cosa più importante, aiuta a salvare i cani e a fornire loro le cure di cui hanno bisogno, aiutandoli infine a trovare una casa per sempre.

Nel fine settimana scorso, i fondatori dell’organizzazione, Heller e Laura, hanno ricevuto una chiamata per un cane di nome Steve a Cleveland che cercava aiuto. “Sembra che una sega gli abbia tagliato la testa fino alla mascella e gli abbia aperto l’intero lato del muso. È orribile. È straziante“, ha descritto la scena Heller. L’ente locale di salvataggio dei cani di Liberty County sta lavorando per trovare il responsabile e denunciarlo alle autorità, poiché una ferita come quella di Steve può essere stata fatta solo intenzionalmente.

Quando i volontari di This Is Houston hanno visto le foto di Steve, non pensavano che potesse sopravvivere a causa delle sue gravi ferite, ma qualcosa dovevano fare. I veterinari non pensavano potesse superare il fine settimana e infatti erano pronti a praticare l’eutanasia in caso peggiorasse. Questa possibilità rimane ancora aperta, ma Steve ha voglia di lottare e di sopravvivere. Attualmente ha iniziato un lungo viaggio che si spera lo possa portare verso la guarigione. I veterinari affermano che è rimasto abbastanza tessuto per poter chiudere la ferita, ma avrà un lungo cammino davanti a sé.