Sfratto coatto per Cecilia Marogna, la manager sarda nota alle cronache come ‘dama del cardinale’ per il rapporto fiduciario che la legava all’ex sostituto della Segreteria di Stato Angelo Becciu, finita a processo in Vaticano in uno dei filoni dell’inchiesta nata dall’acquisto del palazzo di Londra.

“Da oggi Cecilia Marogna e la figliola si troveranno in mezzo ad una strada all’addiaccio a Cagliari – spiega il suo procuratore in atti Riccardo Sindoca – Ho appena appreso la notizia al telefono da lei, che era in preda al panico. Chiediamo aiuto alle autorità, civili ma non di meno ecclesiastiche tutte, e a tutti i sardi, se nel caso qualcuno possa mettere a disposizione della signora e della piccina una qualsivoglia sistemazione. Il non poter trovare lavoro, in attesa della definizione processuale vaticana, come già postulato alle autorità preposte mesi or sono, ha prodotto anche questo grave e traumatico evento. Mi chiedo se proprio la Chiesa, che di immobili ne ha diversi, possa o voglia cristianamente dare un alloggio alla piccina e alla signora che, si ribadisce, si trovano da stamane in mezzo ad una strada”.

Nel processo vaticano Marogna è accusata di aver di aver speso in beni di lusso 575mila euro ricevuti dalla Segreteria di Stato per alcune attività di intelligence di cui era stata incaricata da Becciu. E proprio a Becciu, a quanto apprende l’Adnkronos, la Marogna ora si rivolge per chiedere aiuto. In una supplica al cardinale, il procuratore della manager si dice “umanamente disperato e preoccupato per Cecilia e la piccina”. “Stamane – riferisce Sindoca all’alto prelato – l’ufficiale giudiziario e la polizia hanno eseguito lo sfratto coatto e la stessa e la figlia si troveranno da oggi in mezzo ad una strada. La ‘supplico’ di aiutarmi a trovare una dimora per Lei e la piccola… Come posso solo pensare che una signora ed una bambina da oggi si trovino letteralmente in mezzo ad una strada??? Sono disperato anch’io per loro… Volgo a Voi una supplica cristiana, auspicando che possiate, come meglio potrete, aiutare queste due persone, madre e figlia, letteralmente sotto choc”.