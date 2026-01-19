Sfollati del Grattacielo

La senatrice Ilaria Cucchi ha espresso la sua contrarietà alla decisione del Comune di allontanare 59 sfollati dal Palapalestre, con la motivazione che il Grattacielo è una struttura privata. Il sindaco Alan Fabbri ha risposto esprimendo il suo dispiacere per le parole della senatrice, che a suo parere non ha approfondito la vicenda e ha semplificato la situazione.

La senatrice Cucchi ha descritto la cronaca degli eventi: dopo l’incendio al Grattacielo, il Comune ha trovato una sistemazione al Palapalestre per gli sfollati, ma poi ha deciso di allontanarli con la giustificazione che il Grattacielo è una struttura privata. Ciò significa che le soluzioni per le famiglie colpite devono essere private e non pubbliche.

Il sindaco Fabbri ha ribattuto che la senatrice non ha verificato le notizie e che il Comune ha già fatto molto per aiutare gli sfollati, mettendo a disposizione una struttura comunale con pasti e posto letto al caldo. Ha anche aperto locali comunali per fornire informazioni e ha coordinato il recupero di animali e beni di prima necessità. Il Comune ha già trovato una sistemazione temporanea per cinque nuclei con minori, mentre restano 59 persone adulte per le quali non può essere il Comune a sostituirsi in modo permanente a responsabilità private.