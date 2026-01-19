11.7 C
Roma
lunedì – 19 Gennaio 2026
Politica

Sfollati del Grattacielo

Da stranotizie
Sfollati del Grattacielo

La senatrice Ilaria Cucchi ha espresso la sua contrarietà alla decisione del Comune di allontanare 59 sfollati dal Palapalestre, con la motivazione che il Grattacielo è una struttura privata. Il sindaco Alan Fabbri ha risposto esprimendo il suo dispiacere per le parole della senatrice, che a suo parere non ha approfondito la vicenda e ha semplificato la situazione.

La senatrice Cucchi ha descritto la cronaca degli eventi: dopo l’incendio al Grattacielo, il Comune ha trovato una sistemazione al Palapalestre per gli sfollati, ma poi ha deciso di allontanarli con la giustificazione che il Grattacielo è una struttura privata. Ciò significa che le soluzioni per le famiglie colpite devono essere private e non pubbliche.

Il sindaco Fabbri ha ribattuto che la senatrice non ha verificato le notizie e che il Comune ha già fatto molto per aiutare gli sfollati, mettendo a disposizione una struttura comunale con pasti e posto letto al caldo. Ha anche aperto locali comunali per fornire informazioni e ha coordinato il recupero di animali e beni di prima necessità. Il Comune ha già trovato una sistemazione temporanea per cinque nuclei con minori, mentre restano 59 persone adulte per le quali non può essere il Comune a sostituirsi in modo permanente a responsabilità private.

Articolo precedente
Australian Open 2026
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.