Sfogo di Paolo Meneguzzi scatena una polemica: “Non sanno cantare. Truffa!”

Ad un mese dall’inizio della catfight con J Ax, Paolo Meneguzzi è nuovamente al centro di una polemica per via di un suo sfogo. Il cantante di Verofalso sul suo profilo Facebook se l’è presa con i cantanti che correggono la loro intonazione usando l’autotune. Secondo Meneguzzi sono pochissimi gli artisti che fanno uso dell’autotune per una questione stilistica, per lui la maggior parte lo utilizzano perché non sanno cantare.

Lo sfogo di Paolo Meneguzzi: “Questa è una truffa all’arte del canto, questi non sanno proprio cantare”.

“L’autotune, purtroppo, viene usato per il 99% delle volte per riuscire a cantare intonati. Non ascoltate le favolette in cui vi dicono che è uno stile. Lo è per pochissimi ed eccezionali casi (vedi foto di Billie Eilish) e spesso, gli stessi, sono dei cantanti pazzeschi. Per gli altri è una scusa, un palliativo. È che in realtà non sanno cantare. Usare l’autotune per intonarsi è una truffa e un oltraggio all’arte del canto. Cantare è arte, il bel canto è arte. L’autotune usato perchè non si sa cantare sta generando migliaia di cantanti, che non lo sarebbero mai stati, senza un’anima, da paragonare a SIRI, tutti uguali, senza né arte né parte”.

Per spiegarsi meglio, Paolo Meneguzzi ha fatto il paragone con i musicisti che durante i concerti suonano gli strumenti musicali: “Se vai sul palco a suonare un piano e suoni da schifo la gente ti fischia, se suoni la batteria storta la gente se ne va, se fai note sbagliate nei soli di chitarra la gente si mette le dita nelle orecchie. E se canti male? Ah no li c’è il trucchetto. Oppure facciamo tutti i concerti in playback e chi se ne frega giusto? Tanto vale che esistono i così detti Live!”

Questa volta qualcuno si sentirà tirato in ballo e replicherà allo sfogo di Paolo Meneguzzi?