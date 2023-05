Sfogo di Arisa dopo la polemica: “Voi i dischi nemmeno me li comprate!”

Le parole di Arisa nel programma La Confessione hanno fatto scoppiare un’enorme polemica. La cantante de La Notte ha dichiarato di apprezzare Giorgia Meloni, che con la comunità LGBTQ si comporterebbe da mamma severa. Dopo il polverone oggi Arisa si è concessa uno sfogo durante una diretta. L’artista ha consigliato ai suoi fan di diffidare da chi dice loro sempre di sì.

Lo sfogo di Arisa: “Voi i dischi nemmeno me li comprate”.

“Ma più di essere veramente… io non vi chiedo mai niente, perché non vi chiedo nulla. E non faccio affidamento sul supporto che mi date o che mi comprate i dischi. – continua Arisa nel suo sfogo – Perché voi i dischi manco me li comprate. Io dovrei essere Lady Gaga. Ci vediamo al Pride il 10 giugno e poi a quello di Milano. Il consiglio è: parliamo liberamente e riflettiamo sulle cose e diffidate di chi vi dice sempre e solo sì. Chi vi dice solo sì vi usa. Invece chi vi parla anche mettendo a repentaglio la propria faccia vi ama davvero. Cioè io la penso così nella vita. Amo molto di più le persone che mi dicono dei no e che certe volte la pensano diversamente da me, ma continuano a starmi vicino. Le preferisco a chi mi dice solo sì e mi usa”.

Bisogna assolutamente diffidare da chi ci dice sempre di sì, però si può anche ammettere di aver detto una cavolata paragonando le posizioni della Meloni nei confronti della comunità LGBTQ al rapporto tra madre e figli.

E intanto quando ieri vi annunciavo tweet di politici e personalità di destra che avrebbero cavalcato la polemica, ecco la prima…



Fango sulla madrina del Pride, #Arisa, da parte della comunità #LGBT, perché si “sarebbe permessa” di fare apprezzamenti sulla #Meloni. Insulti da chi predica inclusività e poi esclude, offende e dileggia chi esprime un parere difforme al loro credo. Molto democratici!! — Hoara Borselli official (@HoaraBorselli) May 27, 2023

Vladimir Luxuria sulla polemica per le parole di Arisa.

“Cara Arisa una mamma può essere dolce o severa ma deve esserlo con tutti i figli, non fare figli e figliastri lasciando indietro uno dei suoi figli solo perché diverso dagli altri e trattarlo come un brutto anatroccolo: quella non è severa, è una mamma ingiusta”.