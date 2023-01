Sfogo choc di Edoardo su Antonella: “Piange per finta! Pericolosa, la denuncio se lo fa”

Ieri notte Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno discusso e lei l’ha lasciato. Dopo l’ennesima rottura lui ha avuto uno sfogo con i suoi amici e ha fatto delle rivelazioni choc gold. Il gieffino ha confidato a Nicole Murgia e Luca Onestini che Antonella avrebbe finto in almeno due occasioni di piangere.

“L’altra sera vedevo che piangeva e si copriva con l’asciugamano, le ho tolto l’asciugamano e nemmeno piangeva davvero. Perché fa queste cose? Perché se mi fa passare da aggressivo lei passa per vittima. Lo fa costantemente, vuole passare da vittima. Ripete ‘vergognatevi, non siete sensibili e siete un branco’. La sistematicità con cui fa queste cose è spaventosa. Lo vuoi fare con tutti come strategia? Fallo. Ma non con me! Lei ha tanti atteggiamenti non reali, ma che costruisce per il gioco. Non fatemi parlare.

E un’altra notte piangeva e stava sotto le coperte, io le apro le coperte e lei le tirava dicendo ‘no, non mi voglio far vedere che piango‘. Luca, non stava piangendo! Lei è una pericolosa. Per me è pericolosa, perché è una che in un momento di rabbia si può inventare che le ho messo le mani addosso”.