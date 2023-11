Sfoghi notturni di Mirko su Greta: “Ecco perché ho dubbi! Cosa voglio fare”

Ieri sera al Grande Fratello Alfonso Signorini ha mostrato a Mirko Brunetti il like che Greta Rossetti ha messo ad un post “contro” di lui. Il ragazzo in diretta su Canale 5 si è trincerato dietro ad un silenzio stampa, ma durante la pubblicità si è lasciato andare a diversi sfoghi con Ciro: “Che faccio ora? Non cambio nulla perché ho portato rispetto a tutti“. Poco dopo ha aggiunto: “Mi devo far condizionare da lei fuori (Greta)? Ste ragazzinate da bambina da 15 anni. Non l’ho fatto fino adesso non lo farò mai. Questo è bene che sia chiaro“.

Gli sfoghi notturni di Mirko sul rapporto con Greta.

Dopo la puntata Massimiliano ha preso le parti di Greta e ha detto a Mirko che i suoi atteggiamenti con Angelica e Perla potrebbero infastidire la sua fidanzata. Brunetti ha continuato con i sui sfoghi e poco prima che su Mediaset Extra chiudessero la diretta, il gieffino ha palesato i suoi dubbi dovuti ad alcuni comportamenti di Greta.