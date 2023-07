Sfit Leggins Sportivi Donna Push Up Anticellulite Leggings Modellante a Vita Alta Pantaloni Palestra Donna Elastici Morbidi per Yoga Fitness Corsa

Leggins Sportivi Donna Push Up Pantaloni Palestra Donna Elastici Anticellulite Leggings Modellante a Vita Alta senza Cuciture Morbidi per Yoga Fitness Corsa

Materiale: 90% nailon, 10% spandex

Colore: come mostrato

Confezione: 1 paio di leggins

Taglia: S, M, L

–S: girovita 26 cm, polsino pantalone 8,5 cm, lunghezza 80 cm

–M: girovita 28 cm, polsino pantalone 9 cm, lunghezza 82 cm

–L: girovita 30 cm, polsino pantalone 9,5 cm, lunghezza 84 cm

Avviso:

1. Si prega di considerare una differenza di 1-3 cm dovuta alla misurazione manuale.

2. A causa delle differenze tra i diversi monitor dei computer, il colore dell’oggetto reale e l’immagine è leggermente diverso.

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 6 febbraio 2023

Produttore ‏ : ‎ Sfit

ASIN ‏ : ‎ B0BTL387QS

Categoria ‏ : ‎ Donna

Massimo Comfort: questi pantaloni sportivi donna sono realizzati in tessuto super morbido ed elasticizzato. Il materiale di alta qualità rende i nostri leggins dimagranti non solo ad asciugatura rapida, ma anche rispettosi della pelle e traspiranti. Con i nostri leggings sportivi si riduce efficacemente l’odore di sudore durante e offrono una vestibilità confortevole.

Leggins Push Up – Il design push up rende il culo più rotondo e paffuto. E’ progettato con un dettaglio pieghettato in centro del culo che sottolinea la tua forma naturale. Sexy e affascinante!

Per Molte Occasioni: leggins dimagranti donna non sono adatti solo per yoga, fitness, allenamento, jogging, corsa e altre attività sportive, ma per il tempo libero o a casa.

Più Colore e Taglie: I nostri leggings push up modellanti hanno molti colori disponibili e 4 taglie per soddisfare le esigenze di persone diverse. ★Nota: si prega di fare riferimento alla tabella delle taglie nell’immagine per trovare la misura perfetta.

