Sfiducia a von der Leyen per Mercosur

Una nuova mozione di sfiducia attende la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Il capo d’accusa contro di lei è rappresentato dal Mercosur, il trattato di libero scambio commerciale tra Ue e quattro paesi del Sudamerica. La presidente della Commissione firmerà il trattato nella capitale del Paraguay, Asuncion, insieme al presidente del Consiglio europeo.

La mozione di “censura” contro von der Leyen verrà discussa nel Parlamento di Strasburgo e poi votata. Il testo ha raccolto 104 firme, più delle 73 necessarie per essere presentato. La maggioranza centrista annuncia voto contrario, mentre la dirigenza del gruppo Left è contraria, ad eccezione della componente italiana M5S. La Lega voterà a favore della mozione di sfiducia, in difformità dalle altre delegazioni italiane.

Il governo Meloni si è speso apertamente in favore del Mercosur, definito dal ministro per l’Agricoltura Lollobrigida “una grande opportunità”. Dopo essere stato bloccato dal governo italiano, il trattato di libero scambio ha ricevuto il via libera dal Consiglio Ue. Il via libera di Roma è stato essenziale per raggiungere la maggioranza.

I vertici Ue hanno ottenuto il via libera dalle capitali e hanno firmato il trattato. La mozione di sfiducia non ha possibilità di successo, ma il voto sul ricorso alla Corte di Giustizia Ue in merito alla legittimità del trattato di libero scambio sarà più combattuto. La contrarietà di molti eurodeputati francesi e polacchi potrebbe convergere con i no di Left e dei gruppi di estrema destra.