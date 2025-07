Sfiducia a von der Leyen, divisioni tra i deputati italiani

Il recente voto sulla mozione di sfiducia alla Commissione europea ha messo in evidenza le divergenze all’interno del Parlamento europeo, specialmente tra i rappresentanti italiani. Le posizioni si sono rivelate meno omogenee del previsto, con Forza Italia che ha deciso di sostenere la Commissione guidata da Ursula von der Leyen, mentre la Lega ha votato a favore della sfiducia.

Particolare attenzione è rivolta alla scelta di Fratelli d’Italia, che inizialmente aveva annunciato un voto contrario alla mozione, ma ha poi scelto di non partecipare. Questa assenza ha evidenziato un cambio di strategia politica, lasciando Forza Italia come il principale alleato della Commissione. Fulvio Martuscello, capogruppo di Forza Italia, ha sottolineato l’importanza di questo voto nel contesto dell’appartenenza all’Europa.

Dal canto suo, il Partito Democratico ha visto sette dei suoi ventuno membri astenersi dal voto, segnando una posizione critica nei confronti della von der Leyen. Tra i nomi degli europarlamentari assenti figurano Brando Benifei e Giorgio Gori.

In opposizione alla Commissione si è schierato anche il Movimento 5 Stelle, che ha criticato l’operato dell’ente europeo, citando una serie di fallimenti, dalla gestione del conflitto in Ucraina alle questioni ambientali. La lista delle accuse comprende la mancanza di iniziative concrete in risposta ai problemi emergenti, come la situazione a Gaza e gli effetti delle politiche di Trump sulle imprese italiane.

Infine, né gli italiani di Europa Verde né i rappresentanti di Sinistra Italiana hanno partecipato al voto, evidenziando ulteriore disunione tra i gruppi politici italiani in Europa.