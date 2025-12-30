Sfide e prospettive per la Romagna

La Romagna si appresta ad affrontare una serie di sfide e opportunità nei prossimi mesi. Nel settore dell’ambiente, l’economia circolare ha fatto passi avanti, ma alcuni grandi progetti, come il mega parco eolico davanti alle coste ravennati, rischiano di essere bloccati a causa delle modifiche alla normativa vigente.

Nel settore dei balneari, i prossimi dodici mesi saranno decisivi per la definizione dei criteri per l’applicazione della direttiva Bolkestein, che potrebbe cambiare il modello romagnolo di gestione delle spiagge. La cooperazione in ambiti come il turismo, l’agroalimentare e il sociale sarà cruciale per affrontare le sfide future.

A Ravenna, la darsena è un luogo simbolo che fatica a trovare il ritmo giusto del rinnovamento, nonostante i tanti progetti annunciati. Il settore enologico, invece, deve affrontare la sfida dell’export e del riposizionamento sul mercato del vino rosso.

A Faenza, la campagna elettorale per le elezioni amministrative sarà cruciale, con il centrosinistra che si presenta come favorito. Il tema della sicurezza dei fiumi è altresì importante, con la Regione che deve affrontare le opere per la messa in sicurezza delle comunità dopo le alluvioni.

Il turismo è un settore determinante per la Romagna, che deve rinnovare il proprio modello senza buttare via quanto di buono è stato fatto negli ultimi anni. La novità di Ravenna homeport, con una stazione marittima ad hoc per le crociere, sarà un’opportunità importante per portare turisti nella città bizantina.

Infine, la velocità e la puntualità delle infrastrutture ferroviarie sono temi centrali, con alcuni progetti che devono essere resi realizzabili. La zona logistica semplificata potrebbe essere uno strumento utile per le aziende, ma deve essere studiata e diffusa in maniera comprensibile anche per le piccole e medie imprese del territorio.