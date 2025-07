Sfide e Opportunità per un’Economia Europea Forte e Unita

L’autonomia strategica dell’Europa è fondamentale per garantire la competitività nel panorama globale, ma il continente si trova a fronteggiare sfide significative. Una priorità è superare il sistema di voto all’unanimità per le decisioni collettive, che ostacola la coesione e l’azione rapida tra gli Stati membri.

Per evitare che l’Europa diventi un semplice polo di attrazione per investimenti esterni, è necessario sviluppare una strategia comune, sostenuta da risorse adeguate. Sono richiesti investimenti significativi per la sicurezza, una deterrenza nucleare credibile, interventi militari pronti e supporto per transizioni ecologiche e digitali. Le stime indicano una necessità di aumentare il bilancio dell’Unione al 4% del PIL europeo.

Attualmente, la spesa sovranazionale è vista con scetticismo, con molti governi che privilegiano politiche interne piuttosto che un approccio congiunto. Negli ultimi tempi, i paesi UE hanno manifestato l’intenzione di aumentare le spese militari, ma in modo frammentato, il che porta a inefficienze e duplicazioni di risorse.

L’idea di aumentare il bilancio dell’Unione per i beni pubblici europei è sostenuta da diversi esperti, così come la proposta di un fondo per consolidare i debiti nazionali pregressi, gestito dal Meccanismo Europeo di Stabilità (MES). Decisioni a maggioranza e un bilancio che rifletta le esigenze collettive possono rinnovare la fiducia dei cittadini europei nell’integrazione del continente, favorendo una risposta comune ai bisogni emergenti.