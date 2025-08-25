Sfide e opportunità per la salute pubblica in Italia

Orazio Schillaci, il Ministro della Salute, non parteciperà come relatore al Meeting di Rimini. Ha comunicato oggi che invierà un videomessaggio. In un periodo in cui il sistema sanitario nazionale deve affrontare diverse sfide, il focus dell’incontro riguarderà sia questioni storiche che nuove problematiche, come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e le liste di attesa.

Il dibattito al Meeting vedrà la presenza di oltre 150 convegni e più di 550 relatori, tra cui importanti figure della politica, dell’economia, dell’industria e della religione. Sarà un’opportunità per discutere le priorità sanitarie attuali, tra cui la lotta contro le disuguaglianze nell’accesso alle cure e il riconoscimento del valore del personale sanitario.