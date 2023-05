Sfide di Amici: dati e percentuali di tutti i televoti della finale

Ieri sera a trionfare ad Amici 22 è stato Mattia Zenzola, che ha battuto per un soffio Angelina Mango durante la finalissima. Ma vediamo i risultati di tutte le sfide dell’ultima puntata del talent mariano.

La serata è iniziata con la gara tra i due ballerini, Isobel Kinnear e Mattia, che ha vinto con il 52,9% contro il 47,1% della ballerina australiana. Subito dopo si sono sfidati Wax e Angelina Mango e lei ha battuto il collega e amico con il 68,5% contro il 31,5% del rapper. Per l’ultima sfida Angelina ha avuto il 48,5% delle preferenze e il ballerino di latino americano il 51,5%, una competizione davvero combattuta (0% di voti invalidi durante le sfide). Nonostante tutto la cantante di Voglia di Vivere può ritenersi soddisfatta visto che ha trionfato nella sua categoria e ha anche vinto 50.000€.

“Non sono mai stato così felice dico davvero. Non posso non dire delle cose, altrimenti non andrei via contento. Volevo ringraziare tanto tutte le persone che lavorano qui dietro e sono una marea. E volevo ringraziare Benedetta che mi è stata accanto in questo serale. Poi volevo ringraziare tutti i professionisti, Umberto e Francesca e anche gli altri. Poi grazie ai miei coach, al mio professore Raimondo Todaro, i giurati. Un grazie a tutti coloro che hanno permesso questo. Grazie a loro ho alzato questa coppa. Grazie a tutti per il sostegno. E anche grazie a te Maria. – ha continuato il ballerino – Tu mi hai cambiato la vita. Sono venuto qui che avevo 17 anni, non stavo passando un bel periodo e mi avete fatto rivivere e sentire a casa e mi avete sopportato. Quindi per tutti questi motivi voglio dirti grazie davvero. Adesso vorrei tanto abbracciati”.