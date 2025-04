Sfida tra Tecnologia e Creatività: Un Confronto Aperto

Negli ultimi giorni, i social media sono stati travolti da un’ondata di immagini ispirate allo Studio Ghibli, grazie al nuovo aggiornamento di OpenAI chiamato GPT-4o Image Generation. Questo aggiornamento permette agli utenti di utilizzare ChatGPT per ricreare l’immaginario di Hayao Miyazaki, dando origine al fenomeno noto come “ghiblification”. Tuttavia, questo ha sollevato interrogativi riguardanti la tutela del copyright, poiché l’intelligenza artificiale non memorizza immagini o testi in modo tradizionale ma impara da enormi quantità di dati, codificando stili attraverso rappresentazioni matematiche.

La legge sul diritto d’autore attualmente non protegge gli stili artistici, ma nel caso di stili distintivi, la replicazione da parte dell’AI può violare i diritti d’autore. Questa è la situazione per lo Studio Ghibli, riconosciuto per il suo stile unico. L’uso di ChatGPT per “ghiblizzare” un’immagine potrebbe essere considerato una violazione del copyright. Situazioni simili sono emerse in passato, come nel caso dell’artista Greg Rutkowski, che ha avviato una class action contro le aziende di AI per l’utilizzo non autorizzato delle sue opere.

Hayao Miyazaki ha già espresso critiche all’uso dell’AI nell’arte, ritenendo che la vera arte non possa essere generata meccanicamente. L’intelligenza artificiale sta cambiando profondamente il mondo dell’arte, presentando sfide riguardanti la protezione della proprietà intellettuale. Attualmente, la normativa non riesce a gestire queste complessità, rendendo necessaria una revisione delle leggi per garantire un equilibrio tra innovazione e diritti degli artisti. Il dibattito su copyright e intelligenza artificiale è solo all’inizio e richiederà attenzione per proteggere la creatività umana.