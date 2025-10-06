Sfida Olimpica tra Istanbul e Doha nel Medio Oriente

Quattro delle cinque città in lizza per ospitare le Olimpiadi del 2036 sono asiatiche, con Istanbul e Doha che si contendono la vittoria. Entrambe le città hanno esperienza nell’organizzazione di grandi eventi e rappresentano il Medio Oriente, desideroso di guardare al futuro nonostante i conflitti attuali.

Attualmente, le Olimpiadi estive e invernali fino al 2034 sono già assegnate, con Milano/Cortina a ospitare i giochi nel 2026, seguiti da Los Angeles nel 2028, le Alpi Francesi nel 2030 e Brisbane nel 2032. Con l’assegnazione per il 2036 ancora aperta, Istanbul punta sul suo fascino storico e sulla posizione tra due continenti. Il governo turco ha investito in nuove infrastrutture sportive, con eventi futuri come i Giochi Europei del 2027 già programmati.

Doha, dal canto suo, ha costruito la sua reputazione attraverso eventi sportivi, culminando nell’organizzazione dei Mondiali di calcio. Gli emirates del Qatar hanno saputo utilizzare il soft power dello sport per affermarsi nel panorama globale.

Oltre a Istanbul e Doha, sono in gara Ahmedabad, Nusantara e Santiago del Cile. Recentemente, il Comitato Olimpico ha modificato il processo di selezione, favorendo un dialogo diretto con le città candidate, il che potrebbe portare nuove sorprese. In questo contesto, Riyad ed una nuova capitale amministrativa in Egitto potrebbero emergere come contendenti, aumentando la competizione per il 2036.

Nonostante le attuali difficoltà, il Medio Oriente sembra determinato a investire nel suo futuro, cercando di trasformare l’immagine della regione da conflittuale a un polo di eventi sportivi di rilevanza internazionale.