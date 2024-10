Sfida molto importante, Orlando ottimo candidato

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico (Pd), ha espresso la sua posizione riguardo le elezioni regionali in Liguria durante un’iniziativa a Mormanno. Ha sottolineato la ferma volontà del Pd di mantenere un’unità “testarda” e ha ribadito che il partito è sempre disponibile a collaborare. Schlein ha commentato le dichiarazioni di Giuseppe Conte sulla necessità di una piazza unitaria in Liguria, confermando la disponibilità del Pd a lavorare insieme.

Secondo Schlein, la Liguria si trova ad affrontare una sfida cruciale, e il partito ha presentato una candidatura di grande valore: Andrea Orlando. Ella ha evidenziato che Orlando possiede tutte le competenze necessarie in ambiti fondamentali come la sanità pubblica, il lavoro e la reindustrializzazione. Queste qualifiche, ha affermato, sono essenziali per garantire un futuro migliore alla regione dopo anni di “malgoverno delle destre”.

In sintesi, Schlein ha ribadito la determinazione del Pd a presentarsi in modo unito e forte alle elezioni, sottolineando l’importanza di competenze e professionalità nella scelta dei candidati. Orlando è visto come una figura chiave per ridare slancio alla Liguria, puntando a un cambio di rotta rispetto al passato recente. La segretaria ha inoltre auspicato che il partito possa unirsi con altri per affrontare queste elezioni con un fronte comune, mentre il Pd continua a prepararsi per affrontare le problematiche che affliggono la regione.

La sua dichiarazione riflette l’intento del Pd di rimarcare la necessità di una governance efficace e competente, contrapposta a quella delle forze di destra, ritenuta inefficace. Infine, Schlein ha manifestato la sua fiducia nel fatto che con un candidato come Andrea Orlando, il Pd possa avere le migliori chance di successo alle prossime elezioni in Liguria.